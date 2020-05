MALADIE Dmitri Peskov a annoncé à des agences de presse russes être positif au Covid et soigné à l’hôpital

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov a annoncé mardi 12 mai être infecté au coronavirus. — Alexei Nikolsky/AP/SIPA

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a annoncé mardi aux agences de presse russes avoir été testé positif au nouveau coronavirus et être actuellement soigné à l’hôpital.

« Oui, je suis malade. On me soigne », a-t-il déclaré sans donner davantage de détails, cité par les agences de presse TASS, Interfax et Ria Novosti.

Russie, deuxième pays au monde en nombre de contaminations

La Russie, qui a enregistré depuis le début de l’épidémie 232.243 cas du nouveau coronavirus, est désormais le deuxième pays au monde en nombre de contaminations, selon un décompte mardi de l’AFP basé sur des données officielles. Au premier rang, les Etats-Unis comptent plus de 1,34 million de cas, suivis de la Russie, devant l’Espagne (228.030) et le Royaume-Uni (223.060).

Les autorités russes expliquent ce niveau élevé, avec plus de 10.000 cas quotidiens enregistrés depuis une dizaine de jours, par leur politique de dépistage massif, destinée à identifier et isoler aussi les cas de Covid-19 asymptomatiques et les moins graves.