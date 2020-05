Un bateau de croisière Costa (image d'illustration). — Miguel MEDINA / AFP

Confinés sur des bateaux de croisière en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, plusieurs membres d’équipage semblent s’être donnés la mort dernièrement et d’autres ont entamé une grève de la faim​ afin de pouvoir rentrer chez eux.

Dimanche, une Ukrainienne de 39 ans s’est tuée en se jetant par-dessus bord du Regal Princess, au large du port néerlandais de Rotterdam, a confirmé la compagnie Princess Cruises, propriété du géant des croisières Carnival. Le navire était en voie de rapatrier son personnel coincé à bord.

Plusieurs suicides d’employés

Deux autres membres d’équipage de bateaux de croisière sont morts ces derniers jours dans des circonstances floues. Un homme s’est apparemment suicidé samedi à bord du Carnival Breeze, qui naviguait entre les Bahamas et l’Europe, où son équipage devait débarquer.

« Sa mort n’est pas liée au Covid-19, mais par respect pour sa famille, nous ne donnerons pas plus de détails », a commenté un porte-parole du groupe Carnival. Un employé d’un autre bateau, le Jewel of the Seas, est mort le 2 mai après être passé par-dessus bord. La compagnie Royal Caribbean a fait savoir qu’elle coopérait avec les autorités dans leur enquête.

« Nous avons le sentiment d’être tous pris en otage »

Quatorze membres d’équipage du Navigator of the Seas, ancré dans le port de Miami, ont par ailleurs entamé une grève de la faim afin de pouvoir retourner à terre.

« Nous avons le sentiment d’être tous pris en otage », a confié l’un d’eux au Miami Herald sous couvert d’anonymat. « La compagnie (Royal Caribbean) doit comprendre que nous ne sommes pas des cartons de nourriture que l’on peut bouger ici et là ». Selon les gardes-côtes américains, 104 bateaux de croisière se trouvent actuellement au large des Etats-Unis, avec près de 72.000 membres d’équipage à bord au total.