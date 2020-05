Coronavirus EN DIRECT : Un million d’écoliers doivent reprendre le chemin de l’école ce mardi…

7h15 : Le point sur la situation en France

L’épidémie de coronavirus a causé la mort de 263 personnes sur les dernières 24 heures en France, de nouveau en forte hausse après plusieurs jours de baisse record, selon le bilan publié lundi par la direction générale de la Santé, au premier soir du déconfinement de la population.

Au total depuis le 1er mars, 26.643 décès ont été enregistrés mais la pression sur les services d’urgence hospitaliers se réduit toujours, avec 64 malades graves en moins en réanimation, précise-t-elle. Entre dimanche et lundi, 178 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux et 85 dans les établissements médico-sociaux et Ehpad, dont les pensionnaires ont été durement frappés.