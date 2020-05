Quelques jours après avoir été critiqué par Barack Obama sur sa gestion de crise de l’épidémie de coronavirus, le président américain, Donald Trump, s’en est pris à son prédécesseur, l’accusant de ne pas avoir préparé le pays à la situation sanitaire actuelle.

Samedi, Barack Obama a déclenché les foudres de Donald Trump en qualifiant sa gestion de la pandémie de « désastre chaotique absolu ». Des déclarations qui ont provoqué la colère du président américain. Aux États-Unis, rares sont les anciens présidents qui critiquent leur successeur.

Sur son compte Twitter, Donald Trump a défendu son bilan face à l’épidémie de Covid-19 : « Nous obtenons de super notes pour notre gestion de la pandémie de coronavirus, en particulier avec L’INTERDICTION des gens venant de Chine, la source de l’infection, à l’entrée aux Etats-Unis. Comparez ça avec le désastre d’Obama et Joe l’endormi plus connu sous le nom de grippe porcine H1N1. Mauvaises notes, mauvais sondages… Ils n’avaient rien compris ! », a écrit le président américain.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue!