Coronavirus EN DIRECT : Découverte de deux foyers de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine…

8h05 : Deux foyers de Covid-19 découverts en Nouvelle-Aquitaine

Les autorités ont renouvelé les appels à la « vigilance » en Nouvelle-Aquitaine, région en zone verte, après l’apparition de deux foyers épidémiques de coronavirus, l’un en Dordogne après des obsèques et un autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée, a annoncé samedi l’agence régionale de santé (ARS).

Dans la Vienne, un cluster est « apparu il y a 2 ou 3 jours dans un collège » où « des professionnels s’étaient réunis pour préparer la rentrée du 18 mai », a indiqué le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine Michel Laforcade. Conséquence : la rentrée a été repoussée au 27 mai dans cet établissement, le collège Gérard-Philipe de Chauvigny, l’un des plus importants du département (environ 800 élèves) où quatre membres de l’équipe ont été testés positifs au coronavirus jeudi et samedi et neuf autres, incluant des personnels de direction et de la collectivité territoriale, placés en quatorzaine, selon le rectorat de Poitiers et la direction de l’établissement.

Un foyer de contamination découvert après des obsèques en Dordogne https://t.co/s6TxhKhOjv — 20 Minutes (@20Minutes) May 9, 2020

En Dordogne, c’est un cluster familial « avéré » qui a été identifié, après l’organisation d’obsèques fin avril dans le petit village d’Eglise-Neuve-de-Vergt, près de Périgueux.