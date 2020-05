Un montage qui induit en erreur. Mike Pence, le vice-président américain, n’a pas été « pris sur le vif en train de livrer des cartons vides d’équipements de protection pour un coup de pub ».

Le clip trompeur, d’une quarantaine de secondes, a été visionné plus de 8 millions de fois sur Twitter, où il a été publié vendredi.

Dans cette séquence, on commence par entendre la voix du présentateur américain Jimmy Kimmel, qui explique : « Le voilà [Mike Pence], sans masque, transportant des cartons d’équipement de protection personnel dans un centre de soins et faisant de son mieux pour les soulever. Quel héros ! Il est à peine à la porte. Et comme tout se passait si bien, et aussi parce qu’il ne s’est pas rendu compte qu’un micro était ouvert, Magic Mike a décidé de continuer. Ecoutez attentivement. »

A partir de la 21e seconde, on entend un échange entre le président et ses accompagnateurs. « Ceux-ci sont vides, nous pouvons partir », lance un accompagnateur en désignant des cartons restés dans un van. « Est-ce que je peux porter ceux qui sont vides ? Juste pour la caméra ? », répond le vice-président. « Certainement », répond le même accompagnateur.

Jimmy Kimmel conclut : « Mike Pence faisant semblant de transporter des cartons vides d’équipement de protection personnel est la métaphore parfaite de qui il est et de ce qu’il fait : un grand carton rempli de vide livrant d’autres cartons remplis de vide. »

FAKE OFF

Mike Pence s’est bien rendu jeudi en visite au Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center, un centre fournissant des soins de réadaptation dans l’Etat de Virginie, à une quinzaine de kilomètres de Washington.

Under President @realDonaldTrump’s leadership, @fema will be delivering critical PPE to 15,400 nursing homes across America.



Today, it was an honor to help deliver an installment of supplies to the Woodbine Rehabilitation and Healthcare Center with @SeemaCMS & Admiral Polowczyk. pic.twitter.com/uwQyJilxWW