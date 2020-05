Coronavirus EN DIRECT : Près de 200.000 Russes testés positifs au Covid-19...

9h30 : 800 essais cliniques pour trouver un vaccin contre le Covid-19

D’après la base de la revue médicale The Lancet, plus de 800 essais cliniques cherchent à évaluer des dizaines de traitements potentiels dans le monde, dont plus de 300 en Chine, 125 aux Etats-Unis et 45 en France.

La Pr Florence Ader, qui pilote l’essai européen Discovery, tempère l’enthousiasme généré par cette « épidémie de recherche », avec beaucoup d’essais « avortés dans l’œuf », incluant très peu de patients ou aux méthodologies pas assez « robustes ». Et conseille de concentrer les efforts sur quelques « grosses études ». De nombreux chercheurs appellent aussi à ne pas sacrifier la rigueur scientifique, pour ne pas « susciter de faux espoirs ».