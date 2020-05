Coronavirus EN DIRECT : Macron invite les Français à sortir les drapeaux pour ce 8-Mai... 25.987 morts en France depuis le 1er mars

10h05 : Une reprise dès ce vendredi à la SNCF

Le déconfinement à la SNCF commence dès ce vendredi pour les trains grandes lignes, et lundi pour les trains du quotidien, l’objectif étant « un retour à la normale fin juin ». A partir de lundi, le nombre de trains de banlieue d’Ile-de-France qui circuleront oscillera entre 50 % et 60 % de la normale. Le niveau atteindra de 40 % à 50 % pour les TER, et 32 % pour les TGV et Intercités. Les grandes lignes redémarrent ce vendredi avec 20 % du service et le retour des TGV low-cost Ouigo.