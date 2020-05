Les images ont laissé craindre le pire. Un immeuble d’habitations de 45 étages à Sharjah, aux Emirats arabes unis, au nord de Dubaï, a été ravagé par les flammes, mardi soir. Selon le Khaleej Times, l’incendie a pu être maîtrisé par les pompiers, notamment grâce à des drones, mais le sinistre a fait de gros dégâts.

Selon un bilan provisoire, tous les habitants ont pu être évacués à temps et aucune victime n’est à déplorer. Seules sept personnes âgées étaient traitées dans la soirée pour des difficultés respiratoires.

