Nicolas Maduro, le 5 mai 2020 à Caracas au Venezuela. — Jhonn ZERPA / Venezuelan Presidency / AFP

La scène semble empruntée au scénario d’un film d’action. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a annoncé l’arrestation de quinze personnes, dont deux Américains, pour une tentative « d’invasion » par mer du pays. Le parquet accuse son opposant Juan Guaido d’avoir recruté des « mercenaires ».

Sur la chaîne publique VTV, Nicolas Maduro a présenté les deux Américains arrêtés comme étant des « membres de la sécurité » du président des Etats-Unis Donald Trump. Il a brandi les passeports des deux suspects, présentés comme Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans. Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le dirigeant de l’opposition Juan Guaido d’avoir recruté des « mercenaires » avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines, pour fomenter une tentative d'« invasion » maritime du pays.

Une mystérieuse société de sécurité

Des « mercenaires » ont signé des « contrats » pour 212 millions de dollars avec l’argent « volé à (l’entreprise pétrolière d’Etat) PDVSA » et « des comptes appartenant (à Caracas) qui ont été bloqués à l’étranger », a déclaré à la presse le procureur général Tarek William Saab, mettant en cause un ancien militaire américain du nom de Jordan Goudreau.

« Ce contrat est public. On peut y voir la signature (…) du citoyen Juan Guaido » et de « Jordan Goudreau lui-même », a-t-il affirmé en référence à un document présumé dévoilé par une journaliste vénézuélienne basée à Miami, Patricia Poleo. Le représentant du ministère public a également diffusé une vidéo où Jordan Goudreau, qui a fondé une société privée de sécurité appelée Silvercorp USA, affirme qu’une opération contre Nicolas Maduro est en cours.

La faute de Donald Trump

Le président a attribué la responsabilité du plan à Donald Trump et au président colombien Ivan Duque et affirmé que Denman et Berry sont liés à cette société. Deux personnes ont été arrêtées dimanche et treize autres lundi, a-t-il précisé. Juan Guaido a rejeté lundi ces accusations, niant tout lien avec cette société de sécurité. Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes contre Juan Guaido, reconnu président par intérim par près d’une soixantaine de pays, sans émettre de mandat d’arrêt.

Cette tentative d'« invasion » présumée intervient un peu plus d’un an après l'appel au soulèvement de l'armée lancé par Juan Guaido. Le 30 avril 2019, il avait, en vain, tenté d’inciter les casernes à se rebeller contre l'« usurpateur » Nicolas Maduro. Le pouvoir chaviste accuse régulièrement Juan Guaido d’être impliqué dans des « complots » contre le président socialiste, avec l’aide de la Colombie et des Etats-Unis.