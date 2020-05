Coronavirus EN DIRECT : Emmanuel Macron doit se rendre dans une école de Poissy ce mardi...

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ! Le déconfinement approche et vous voulez en savoir plus sur la pandémie pour briller à nouveau à la machine à café ? Ici Lucie, Jean-Loup et Manon, pour vous informer tout au long de la journée. C’est parti ! (et pour remonter les infos de la nuit : c'est par ici)