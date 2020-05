Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement allemand favorable à une reprise du championnat de foot dès le mois de mai…

10 h 07 : Damien Abad montre les dents sur les masques

Le chef de file des députés d’opposition LR, Damien Abad, fustige samedi soir l’Etat pour son « défaut d’anticipation », estimant qu’il a été « supplanté par les grandes surfaces », qui ont affirmé avoir « sécurisé » plusieurs centaines de millions de masques en vente dès lundi. « Comment se fait-il que l’Etat français soit supplanté par les grandes surfaces et qu’on n’ait pas pu préempter les commandes de masques, et les stocks pour les distribuer aux masseurs, dentistes, sages-femme, infirmiers libéraux… à toutes celles et tous ceux qui ont manqué de masque et ont dû gérer la pénurie au quotidien ? », interroge le député de l’Ain.

« Il ne s’agit pas de mettre en cause les grandes surfaces », assure l’élu, « mais ce qui est incompréhensible c’est que Carrefour et Leclerc sont plus puissants que l’Etat » et « ont la capacité de faire des commandes massives ».