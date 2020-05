Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint par le nouveau coronavirus, avaient préparé l’annonce de son décès après son hospitalisation dans le service des soins intensifs, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday.

Tomorrow's front page: Boris says doctors prepared to announce his death as he battled coronavirus https://t.co/9ZapGe0c0u