PANDEMIE « Les prisons surpeuplées et insalubres de la RDC présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19 », indique l’ONG Human Right Watch

La prison de Makala en RDC en 2012. — Junior D. Kannah / AFP

« Les prisons de la République démocratique du Congo sont parmi les plus surpeuplées du monde », avec « un taux de surcapacité moyen de 432 % », annonçait l’organisation de défense des droits de l’homme Human Right Watch, le 17 avril. Citant l’exemple de la prison de Goma (600 %) ou de l’autre centre pénitentiaire de Kinshasa, la prison centrale de Makala (461 %). L’entrée du nouveau coronavirus dans celles-ci fait craindre une « catastrophe » et des risques d'« hécatombe ».

Au total 43 détenus ont été testés positifs jeudi et vendredi à la prison militaire de Ndolo en plein centre de la capitale Kinshasa, troisième plus grande ville d’Afrique avec au moins dix millions d’habitants. Le bilan pourrait s’alourdir puisque les « prélèvements de tous les détenus sont en cours » d’après le dernier bulletin épidémiologique des autorités sanitaires vendredi. La prison militaire de Ndolo compte 1.900 à 2.000 prisonniers selon les sources.

La RDC enregistrait officiellement en moyenne 10 à 20 nouveaux cas par jour depuis l’apparition du virus sur son sol le 10 mars (604 cas depuis cette date, dont 579 à Kinshasa, pour 32 décès).

Aucun cas dans la prison de Makala pour l’instant

Le virus serait rentré en prison « par une dame qui est venue déposer de la nourriture », selon le ministre de la Santé Eteni Longondo, qui veut isoler les cas positifs et désinfecter les cellules. « Les prisons surpeuplées et insalubres de la RDC présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19 », avait prévenu le 17 avril Human Right Watch.

Dans son communiqué, HRW diffusait des photos de prisonniers qui dorment à même le sol dans une cellule à Makala, « entrelacés comme des sardines dans une boîte de conserve », selon un détenu. « Dans le pavillon où j’étais jusqu’à récemment, nous étions au moins 850 personnes dans un espace prévu pour 100 », a déclaré à HRW un détenu. « Quand il faut dormir, personne ne peut avoir plus d’un mètre carré d’espace. Si le coronavirus atteint Makala, il n’y restera plus personne ». Il n’y a encore aucun cas à Makala, a assuré le ministre de la Santé.

Aucun investissement pour éviter l’hécatombe

« Au moins 1.200 détenus » sont sortis des prisons congolaises « afin de freiner la propagation du coronavirus », avait indiqué le 8 avril le ministre de la Justice Célestin Tunda. De nouvelles libérations pourraient intervenir dès lundi.

Rien « n’a été mis en place financièrement pour soutenir ces mesures », déplore l’ONG congolaise de défense des droits de l’homme Justicia, qui a accusé vendredi le gouvernement de « négligence notoire » dans l’apparition des 43 premiers cas à la prison militaire de Ndolo. « Le gouvernement doit s’investir pour éviter l’hécatombe », prévient l’ONG.