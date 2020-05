Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement planche sur la prolongation de l’état d’urgence sanitaire après le 24 mai…

8 h 51 : Le harcèlement de rue, c’est encore pire

Rues désertes, transports peu fréquentés : en cette période de confinement, de nombreuses femmes témoignent du harcèlement et des agressions sexuelles subies dans l’espace public, où elles ont désormais « autant peur le jour que la nuit ». En pleine journée, Fatima Benomar s’est fait suivre « par une bande de jeunes », rue de Rivoli, à Paris. « Ils se sont collés à moi car je ne répondais pas à leurs avances, m’ont insultée, menacée et m’ont suivie en criant "de toute façon, ça se voit que t’es une salope" ».

Cette militante féministe de 36 ans confie « avoir vraiment eu peur » : « Je ne pouvais me réfugier nulle part, tous les magasins étaient fermés et je pouvais demander de l’aide à personne ». Pour l’anthropologue Chris Blache, la période de confinement offre « un précipité de ce qu’on connaît d’habitude » en matière de domination des hommes dans l’espace public. « Quand on vide l’espace public, des principes mécaniques reviennent : les propriétaires de ces espaces expérimentent leur droit à la propriété », ajoute la cofondatrice du laboratoire Genre et ville, évoquant une « impunité/immunité » face au coronavirus chez des hommes pour lesquels « il est plus facile de jouer au chat et à la souris » dans ces espaces désertés.