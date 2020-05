Kim Jong-un est réapparu en public le 1er mai 2020 lors d'une cérémonie d'inauguration d'une usine d'engrais, selon l'agence nord-coréenne KCNA — KCNA/Yonhap

Il est donc bien vivant. Après trois semaines de rumeurs sur son état de santé, Kim Jong-un a fait sa première apparition publique, rapporte l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Kim Jong-un était présent à l’inauguration d’une usine d’engrais à Sunchon, au nord de Pyongyang, vendredi, et était accompagné de sa soeur Kim Yo-jong.

« Tous les participants ont lancé des « hourrah » au passage du leader suprême », précise l'agence d'Etat. La télévision nord-coréenne a diffusé des photos une heure plus tard. On voit notamment Kim Jong-un couper un ruban rouge dans le cadre d'une cérémonie d'ouverture. Les clichés seront scrutés de près pour vérifier qu’ils ont bien été pris le 1er mai.

Une seconde photo de Kim Jong-un visitant une usine d'engrais le 1er mai 2020. - KCNA/Rodong Sinmun

Avalanche de rumeurs

Des rumeurs sur l’état de santé de Kim Jong-un se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations de la naissance de son grand-père, fondateur du régime, le 15 avril dernier.

Daily NK, un média en ligne essentiellement géré par des Nord-Coréens ayant fait défection, avait affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires et qu’il était en convalescence dans une villa de la province de Pyongan du Nord. Citant une source nord-coréenne non identifiée, ce média avançait que Kim, qui est âgé d’une trentaine d’années, avait dû être traité d’urgence en raison de problèmes liés à « son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue ».

CNN, citant un responsable américain, avait de son côté rapporté que Washington « étudi (ait) des informations » selon lesquelles Kim Jong Un était « en danger grave après une opération chirurgicale ». La chaîne NBC avait parlé de « mort cérébrale » avant de se rétracter.