EMPLOI A cause d'une chute drastique du Produit intérieur brut

Le 13 avril à Madrid dans le métro. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Le Produit intérieur brut espagnol (PIB) devrait se contracter de 9,2% en 2020, faisant bondir le chômage à 19% et le déficit à 10,34% du PIB, en raison de la crise économique déclenchée par la pandémie, a prévenu vendredi le gouvernement. « Le choc inattendu du Covid a mis fin abruptement au cycle positif de croissance entamé en 2014. Le scénario a totalement changé », a résumé la ministre de l'Economie Nadia Calviño lors d'une conférence de presse.

Dans ses prévisions envoyées à la Commission européenne, le gouvernement voit le PIB passer d'une croissance de 2% en 2019 à une chute de 9,2% cette année, avant de rebondir à 6,8% en 2021. Le chômage devrait lui bondir à 19% contre 13,8% fin 2019. Il reculera en 2021, mais restera très élevé à 17,2% de la population active.

Une chute de 8% du PIB

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une chute de 8% du PIB pour 2020 et une hausse du chômage à 20,8%. Le strict confinement de la population décrété le 14 mars a provoqué «un état d'hibernation économique temporaire avec un impact très significatif», a souligné la ministre.

En parallèle, la gestion de la pandémie aura un effet dévastateur sur les comptes publics, pris en étau entre une « chute des recettes » et une « importante hausse des dépenses », a expliqué la ministre du Budget Maria Jesus Montero. Le déficit budgétaire grimpera à 10,34% du PIB, soit le « plus important déficit depuis 2012 », a précisé Mme Montero. Le déficit avait atteint 2,8% du PIB en 2019.

La dette publique augmentera elle à 115,5% du PIB contre 95,5% fin 2019. L'Espagne est le quatrième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie avec plus de 24.500 morts, derrière les Etats-Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne.