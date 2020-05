Météo Clermont-Ferrand: Prévisions du vendredi 1 mai 2020 — Getty Images/iStockphoto

À Clermont-Ferrand, la journée va rester maussade à cause de nuages qui se maintiennent dans le ciel. La météo sera marquée par des pluies éparses. Un vent de sud-ouest soufflera un peu, avec 11 km/h. Il va faire 11°C en moyenne le matin. L'après-midi, le soleil sera dissimulé derrière des nuages. Il faut néanmoins signaler que c'est une hausse de quelques degrés que vont enregistrer les températures. Les maximales atteindront les 15°C tandis que les minimales seront de 14°C. Le soir, le vent va peu à peu chasser les nuages. Les valeurs tourneront autour des 13°C. Le ciel sera limpide dans la nuit de vendredi à samedi.



Demain, un vent de sud-ouest rafraîchira quelque peu l'atmosphère de Clermont-Ferrand. On annonce une embellie pour cette matinée. Les températures seront de 16°C. C'est à un ciel couvert de nuages qu'il faudra s'attendre demain après-midi. De petites averses seront possibles. Malgré tout, la météo va se réchauffer avec une augmentation de quelques degrés. Les températures seront comprises entre 18 et 21°C. La soirée va rester couverte à cause de nuages qui perdurent dans le ciel. Des pluies éparses vont tomber sur la ville. On prévoit des températures d'environ 15°C.



Le temps des journées suivantes va évoluer progressivement. Les conditions météorologiques persisteront dimanche mais une dégradation s'ensuivra lundi.