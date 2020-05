Des militants anti-confinement ont manifesté à l'intérieur du Capitole du Michigan, le 30 avril 2020. — JEFF KOWALSKY/AFP

La situation se tend un peu plus. Des manifestants armés sont entrés jeudi légalement dans le Capitole de l’Etat américain du Michigan où les parlementaires étaient réunis, pour exiger l’assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Des dizaines de manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans l’entrée du Capitole, siège du Parlement du Michigan à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués, pour réclamer l’accès à la Chambre.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

« Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus », a tweeté une sénatrice du Michigan, Dayna Polehanki, avec une photo montrant quatre hommes dont un semblait porter une arme. « Certains de mes collègues qui possèdent des gilets pare-balles les portent », a-t-elle précisé.

Des militants anti-confinement et pro-Trump

Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes contre le confinement, dont une montrait la gouverneure démocrate, Gretchen Whitmer, grimée en Adolf Hitler. Un groupe appelé « le Michigan uni pour la liberté » avait organisé la manifestation, surnommée « le rassemblement patriote américain ». Dans la foule, on trouvait de nombreuses casquettes « Make America Great Again » ou encore une pancarte géante « Trump Unity Rally ».

At the MI Capitol pic.twitter.com/IuYoBhstIg — Anna Liz Nichols (@annaliznichols) April 30, 2020

Police and staff aren’t engaging w/ protesters and the crowd is angry pic.twitter.com/2OOJC7eQl2 — Anna Liz Nichols (@annaliznichols) April 30, 2020

Protests in Lansing #Michigan starting to bear resemblance with militia parades in Middle East.



This guy brought his assault rifle to protest the 6 ft social distance guideline for #Covid19...pic.twitter.com/esRBqwTkEN — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 30, 2020

This happened today at the “liberate” nonsense in Michigan.



Almost feels like it’s not just about the stay home order.pic.twitter.com/KpMXSjnA0d — Joshua Potash (@JoshuaPotash) April 30, 2020

Coming at you from the Trump Bridge at the Michigan “American Patriot Rally” with a special message.... pic.twitter.com/KIHzZ0JGIZ — Brandon Straka (@BrandonStraka) April 30, 2020

La police locale a expliqué à NBC News qu’il était légal de porter des armes dans le Capitole, comme dans le reste de l’Etat du Michigan. C’est la deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se rassemblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le Michigan, qui compte plus de 3.500 décès liés au Covid-19, selon les données de l’université Johns Hopkins.

Malgré les manifestations, la gestion de la crise du coronavirus par la gouverneure Gretchen Whitmer a été plutôt favorablement perçue, selon plusieurs enquêtes d’opinion récentes.