En marchant dans son jardin, Tom Moore a collecté plus de 31 millions de livres pour les soignants au Royaume-Uni. Devenu un héros aux yeux de ses compatriotes, cet ancien combattant fête ses 100 ans ce jeudi en pleine épidémie de coronavirus. Un événement suivi par de nombreux Britanniques.

Souffler 100 bougies est toujours un événement mais pour « Captain Tom », la fête prend des proportions impressionnantes. Ses inlassables allers-retours réalisés à l’aide de son déambulateur, médailles épinglées sur sa veste, ont mis du baume au cœur des Britanniques qui paient un lourd tribut avec plus de 26.000 morts sans amorce de déconfinement en vue.

Rien que pour lui, deux chasseurs de la Royal Air Force généralement déployés pour des événements commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, un Spitfire et un Hurricane, ont volé dans le ciel du Bedfordshire (comté au nord de Londres). Tom Moore, nommé colonel honoraire, les a salués, ému, d’un signe de la main de son jardin.

« Je me souviens quand ils volaient, pas de manière pacifique mais en colère », a-t-il commenté en direct sur la BBC. « Je ne m’étais jamais, jamais attendu à quelque chose comme ça dans ma vie », a-t-il ajouté alors que les messages de félicitations affluaient. Quelques minutes plus tard, sa cagnotte en ligne dépassait la somme impressionnante de 31 millions de livres, soit 35 millions d’euros.

« Je sais que je parle pour l’ensemble du pays en vous souhaitant un très joyeux centième anniversaire. Vos efforts héroïques ont remonté le moral de la nation entière », a salué le Premier ministre Boris Johnson, lui-même guéri du coronavirus.

Captain Tom - today, on your 100th birthday, allow me to express the admiration and gratitude of a whole nation for your heroic fundraising mission. pic.twitter.com/4sYkyGIQhb