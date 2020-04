Chute vertigineuse pour le trafic aérien mondial en mars. Le secteur a enregistré une chute de 52,9 % par rapport à la même période de l’an dernier, retombant au niveau de 2006, a annoncé ce mercredi l’Association internationale du transport aérien (Iata). C’est la plus forte baisse de l’histoire récente de l’aviation.

« La demande, mesurée en kilomètres-passagers payants (RPK), a plongé de 52,9 % par rapport à il y a un an. Il s’agit de la plus forte baisse de l'histoire récente » des compagnies aériennes, a précisé dans un communiqué l’Iata dont les 290 compagnies aériennes membres sont durement frappées par les fermetures de frontières décidées partout dans le monde pour freiner la propagation du coronavirus.

With 6.7m jobs at risk, crucial meeting of EU Transport Ministers today to discuss vital measures to keep #airlines going.



➡️Financial aid

➡️Protecting passenger rights, but with temporary flexibility to defer refunds

➡️A coordinated framework for re-starting air transport. pic.twitter.com/0eKqPpPEB4