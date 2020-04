Coronavirus EN DIRECT : Edouard Philippe engage aujourd’hui des consultations avec les élus locaux et les préfets sur le déconfinement…

7 h 22 : Philippe auprès des autorités locales

Pour tenter de mettre en musique le déconfinement par région et par département, Edouard Philippe réunit mercredi préfets et élus locaux, pariant sur une reprise a minima de l’activité éducative, économique et sociale à compter du 11 mai. La mise en œuvre du plan voté par l’Assemblée mardi va faire l’objet d’un « travail de concertation et d’adaptation aux réalités de terrain » avec les responsables et élus locaux, mercredi et jeudi, a-t-il ajouté.

La situation sanitaire sera étudiée localement, département par département, différenciés en « vert » ou « rouge ». Ainsi, 32 départements présentaient encore un excès de mortalité la semaine dernière (20 au 26 avril) dont deux, Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise, en région parisienne, affichaient un « niveau exceptionnel » de mortalité – que la DGS ne précise pas.