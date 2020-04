Coronavirus EN DIRECT : Jour J pour le gouvernement, Edouard Philippe doit présenter le plan de déconfinement à 15 heures…

7h20 : Six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement

Six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement, indique le baromètre politique Odoxa-CGI pour France Inter, l’Express et la Presse Régionale publié ce mardi. La cote de popularité d’Emmanuel Macron a gagné 4 points en avril et 9 points depuis mars et le début de la crise sanitaire, surtout chez les sympathisants PS et LR (+17), qui modèrent leurs critiques à cause de la crise sanitaire.

Pour près des deux-tiers des Français (65 %), l’exécutif « n’est pas à la hauteur de la situation » depuis le début de la crise sanitaire, le même pourcentage que le mois dernier. Et 62 % ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement à partir du 11 mai.