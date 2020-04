Andorre-la-Vieille, capitale de la principauté d'Andorre. Le gouvernement veut tester ses 77.000 habitants pour laisser derrière lui l'épidémie de coronavirus. — Nicolas Stival / 20 Minutes

La campagne de dépistage massif doit débuter mercredi en Andorre. Le gouvernement de la petite principauté pyrénéenne veut tester l’ensemble de ses 77.000 habitants dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, qui a fait 40 victimes dans le pays, où 740 personnes ont été testées positives.

A ce jour, quelque 50.000 personnes se sont portées volontaires pour être testées, s’est félicité le ministre de la Santé Joan Martínez Benazet, appelant toute la population à y participer. La première campagne de tests, d’une durée de dix jours, sera suivie d’une seconde 15 jours plus tard.

7.000 tests par jour

Le gouvernement affirme pouvoir réaliser environ 7.000 tests sérologiques par jour. Ils visent à déterminer si un individu a été en contact avec le virus, et s’il est donc a priori immunisé. Ces tests seront effectués à onze endroits différents à travers le pays, ainsi que dans une dizaine d’unités mobiles destinées aux personnes à mobilité réduite.

Les personnes positives à ce premier test sérologique seront contactées pour un deuxième test PCR (ou virologique), qui permet de déterminer si un malade est infecté au moment où on le réalise. Si ce dernier s’avère lui aussi positif, le malade sera confiné.

Le gouvernement andorran entend ainsi permettre progressivement le déconfinement en protégeant « les citoyens les plus vulnérables et minimisant le risque de contagion ». Il affirme avoir investi 1,6 million d’euros dans l’achat de ces tests en Chine et la mise en place du dispositif.