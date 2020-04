Coronavirus EN DIRECT : Le Covid-19 a déjà fait plus de 200.000 morts dans le monde…

8 h 38 : Les conditions drastiques du conseil scientifique pour réouvrir les écoles le 11 mai

Le Conseil scientifique, qui « prend acte » de la « décision politique » de réouvrir les écoles, propose une liste de mesures strictes pour adapter les règles de distanciation sociale au milieu scolaire. Premier point : le masque anti-projections, industriel ou artisanal, doit être obligatoire dans les collèges et les lycées, pour les élèves comme pour le personnel. « Pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire », tranche le Conseil, considérant en revanche le port du masque « impossible » en maternelle.

Lorsqu’ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, « les élèves et le personnel des établissements scolaires devront s’organiser pour respecter la règle de distanciation sociale ». Les établissements, nettoyés plusieurs fois par jour, devraient faire en sorte que les élèves d’une classe ne croisent pas les élèves d’une autre classe et d’éviter les rassemblements d’enfants et de parents à l’entrée des établissements. Et, « si c’est possible », que les élèves déjeunent tous en classe, à leurs bureaux qui devront être notamment écartés d’un mètre en classe. Ce n’est là qu’une partie des préconisations du conseil.