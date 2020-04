Coronavirus EN DIRECT : ONU et OMS annoncent une initiative pour la découverte d’un remède au Covid-19…

8 h 32 : Mobilisation pour un vaccin

L’ONU a sonné vendredi la mobilisation pour accélérer la production d’un vaccin accessible à tous contre le nouveau coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que seule la découverte d’un vaccin ou d’un traitement efficace permettrait de juguler la pandémie. Et cela prendra « longtemps », a souligné son patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les Nations unies et leur agence chargée de la santé ont donc présenté une initiative pour la production de remèdes contre la maladie Covid-19. Une course est déjà engagée entre laboratoires pour trouver le produit adéquat avec une demi-douzaine d’essais cliniques, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais l’enjeu est d’obtenir un vaccin et un traitement « abordables, sûrs, efficaces » et surtout disponibles « pour tous, partout », a martelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, mettant en garde contre une solution qui ne bénéficierait qu’à « une moitié du monde » et exclurait les plus pauvres.