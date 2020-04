Coronavirus EN DIRECT : L'Académie de médecine recommande le port obligatoire du masque dès maintenant...

7h30: Aux Etats-Unis, la Géorgie rouvre ses commerces malgré le coronavirus et les critiques

es salles de gym, les bowlings, les ateliers de tatouages, les salons de coiffure et de soins esthétiques ou les ongleries... Le gouverneur de la Géorgie a autorisé certains pans de l'économie à rouvrir vendredi dans cet Etat du sud des Etats-Unis. A partir de lundi, ce sera au tour des cinémas et des restaurants, qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.

Le gouverneur républicain a cité "les données favorables et l'augmentation des tests" pour justifier sa décision, selon lui "approuvée par nos professionnels de la santé", alors que l'Etat compte près de 21.000 cas positifs au coronavirus et a enregistré plus de 850 décès. Mais même Donald Trump, ardent partisan d'une réouverture au plus vite de l'économie, a dit mercredi être en "désaccord profond" avec le gouverneur, estimant que les commerces concernés ne faisaient pas partie de la première phase du plan préparé par la Maison Blanche pour relancer l'activité de la première puissance mondiale.