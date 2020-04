America First ! Face à la crise économique provoquée par le coronavirus, Donald Trump a signé mercredi un décret limitant pour 60 jours l’immigration aux Etats-Unis. Mais contrairement à ce qu’il avait annoncé, les restrictions touchent principalement les cartes vertes demandées depuis l’étranger, et pas les visas. Mais cela « pourrait changer », a répondu le président américain sans apporter davantage de précisions.

President Trump: "In order to protect our great American workers, I’ve just signed an executive order temporarily suspending immigration into the United States. This will ensure that unemployed Americans of all backgrounds will be first in line for jobs." https://t.co/IfwfZMs8wc pic.twitter.com/bdlOqcgdUq