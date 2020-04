Des bateaux des gardiens de la révolution iranienne naviguent le 15 avril autour des navires militaires américains dans le golfe Persique près du Koweït. — US NAVY / AP/SIPA

« J’ai donné l’ordre à l'US Navy d’abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer ». C’est l’annonce tweetée sans détour par Donald Trump sur son réseau social préféré.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Le président des Etats-Unis fait ainsi suite aux remontées des forces américaines présentes dans le Golfe, près du Koweit. Il y a une semaine, le Pentagone a accusé Téhéran de « manœuvres dangereuses » en mer.

Selon Washington, photo à l’appui, onze vedettes rapides des Gardiens de la révolution ont approché à plusieurs reprises la proue et la poupe de navires américains, « à distance extrêmement rapprochée et à grande vitesse ».

#ICYMI: Iranian #IRGCN vessels with weapons manned harassed #USSLewisBPuller (ESB 3) while operating in international waters in the North Arabian Gulf. U.S. crews took actions deemed appropriate to avoid a collision.



Learn more about the #USNavy's ESB: https://t.co/nhstyAIAOW pic.twitter.com/NBv13TRCSG — U.S. Navy (@USNavy) April 16, 2020

Les responsables iraniens n’ont pas reconnu immédiatement les faits, avant d’indiquer qu’il s’agissait d’une trop « hollywoodienne » donnée par les Etats-Unis. Téhéran a accusé l’US Navy de s’être illustrée par son « comportement non professionnel » dans le Golfe persique et d’avoir « empêché le passage » début avril du Shahid Siavoshi, un navire iranien.

Intensification des tensions

Cette nouvelle déclaration est symbolique des tensions persistantes, et de plus en plus intenses, entre les Etats-Unis et la République islamique depuis mai 2018 et la dénonciation unilatérale de l’accord international sur le nucléaire iranien.

L’élimination du général iranien Qassem Soleimani​, tué dans une frappe de drone américaine à Bagdad le 3 janvier dernier, n’a fait que les amplifier.