RUMEURS Depuis le 12 avril, le président nord-coréen est absent des radars médiatiques et pourrait avoir été opéré pour des problèmes cardio-vasculaires

Le leader nord coréen, Kim Jong-un. — Jorge SILVA / AFP / POOL

Alors que certains observateurs s’interrogent sur l’absence de Kim Jong-un lors de célébrations à Pyongyang la semaine dernière, plusieurs médias affirment que le leader nord-coréen aurait été récemment opéré.

La semaine dernière, Kim Jong-un était absent des célébrations du 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, qui est le grand-père du dirigeant actuel, une des dates les plus importantes du calendrier politique du pays.

Tabagisme, obésité et fatigue

Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant fait défection, a affirmé que le leader nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires, et qu’il était en convalescence dans une villa dans la province de Phyongan du Nord. « La raison du traitement cardio-vasculaire urgent qu’a subi Kim était son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue », affirme Daily NK en citant une source nord-coréenne non identifiée.

Cette information n’a pas été confirmée. Mais elle a suscité un déluge de spéculations. Citant un responsable américain, CNN rapporte de son côté que Washington « étudie des informations » selon lesquelles Kim Jong Un est « en danger grave après une opération chirurgicale », sans dire si ces « informations » sont en fait l’article de Daily NK. « Nous n’avons rien à confirmer et aucun mouvement particulier n’a été détecté en Corée du Nord », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Maison bleue, la présidence sud-coréenne.

« Trop tôt » pour tirer des conclusions sur son état de santé

Certains responsables sud-coréens ont cependant fait part de leurs doutes quant à la crédibilité des informations de Daily NK. La couverture de l’actualité nord-coréenne est particulièrement compliquée, en particulier pour tout ce qui a trait à la vie privée de Kim Jong-un, qui est un des secrets les mieux gardés du régime. Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les questions intercoréennes, et celui de la Défense se sont refusés à tout commentaire. La dernière fois que les médias nord-coréens ont fait état des activités de Kim Jong-un remonte au 12 avril.

Et ce n’est pas la première fois que son « absence » alimente toute sorte de spéculations. Certains experts ont dès lors appelé à la plus grande prudence. « Il n’y a aucune confirmation à ce stade et il est trop tôt pour tirer des conclusions sur son état de santé », a estimé Ahn Chan-il, un transfuge du Nord devenu chercheur à Séoul. Il a relevé qu’une opération du cœur impliquait du matériel médical de pointe qui ne se trouve « que dans des établissements de Pyongyang ». Il ne serait « pas raisonnable » de le transporter ailleurs pour l’opération.