Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu’il allait « suspendre temporairement » l’immigration aux Etats-Unis pour « protéger les emplois » des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus.

« A la lumière de l’attaque de l’Ennemi Invisible, et face à la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis », a tweeté Donald Trump.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!