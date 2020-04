Le président brésilien soutient des manifestants anti-confinement — 20 Minutes

« Je suis ici car je crois en vous et vous êtes ici car vous croyez au Brésil ». C’est ce qu’a hurlé, dimanche, debout à l’arrière d’un pick-up, le président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, aux manifestants anti-confinement massés devant le quartier général de l’armée, à Brasilia.

Le chef d’Etat brésilien était venu soutenir ceux qui réclament une intervention militaire et la fermeture du Congrès. Un jalon de plus dans sa critique constante des dirigeants du Congrès, gouverneurs et maires qui défendent la politique de confinement et de distanciation sociale visant à enrayer la propagation du coronavirus.

Le Covid-19, une « petite grippe »

Le chef de l’Etat minimise depuis des semaines la létalité du virus qu’il qualifie de « petite grippe » et promeut les rassemblements. Il s’est de plus exprimé à plusieurs reprises en faveur de la réouverture des commerces et des écoles.

Le Brésil, un pays de 210 millions d’habitants, comptait selon le dernier bilan officiel, 38.000 cas de Covid-19, dont 2.400 mortels, des chiffres largement sous-évalués selon des chercheurs. Certains hôpitaux sont déjà au bord de la saturation alors que le pic de la pandémie n’est attendu que pour les mois de mai ou juin.