Coronavirus EN DIRECT : Les visites dans les Ehpad vont reprendre ce lundi, mais sous conditions sanitaires strictes…

8h16 : Plus d’un mois après leur fermeture, les crèches rouvrent en Norvège

La Norvège, où l’épidémie de nouveau coronavirus semble sous contrôle, a rouvert lundi ses crèches, a constaté un journaliste sur place, un premier pas d’une levée lente et progressive des restrictions dans le royaume.

Cette réouverture, qui met fin à cinq semaines de semi-confinement pour les plus petits, est officiellement justifiée par des considérations sanitaires – les enfants paraissent largement épargnés par le Covid-19 – et devrait faciliter le retour au travail des parents. Certains d’entre eux ont toutefois exprimé leurs craintes et ont lancé une campagne « Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19 » sur Facebook – ainsi qu’une pétition en ligne qui recueillait plus de 28.000 signatures lundi matin.