Coronavirus EN DIRECT : L’Assemblée nationale a voté un nouveau budget de crise, cette nuit…

8 h 44 : Des conséquences sur le cerveau ?

Les médecins de New York traitant des patients atteints de Covid-19 observent de plus en plus qu’avec la fièvre, la toux et l’essoufflement, un autre symptôme apparaissait : certains éprouvent de la confusion, au point de ne pas savoir où ils sont, ni quelle est l’année actuelle. Cette perte de repères est parfois liée au manque d’oxygène dans le sang, mais chez certains malades le niveau de confusion semble être hors de proportion par rapport au niveau d’affection de leurs poumons.

Dans le New England Journal of Medicine, la revue médicale américaine la plus cotée, des médecins français à Strasbourg ont décrit que plus de la moitié de 58 patients en réanimation étaient confus ou agités. Des scanners des cerveaux ont révélé de possibles inflammations. « Si vous vous sentez confus, si vous avez des problèmes pour réfléchir, ce sont de bonnes raisons de consulter un médecin », dit à l’AFP S. Andrew Josephson, chef du département de neurologie à l’université de Californie San Francisco. « La vieille idée selon laquelle il ne faut venir que si on est à bout de souffle n’est sans doute plus valable. »