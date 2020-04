«Restez chez vous, que diable»: la formule familière lancée par le Premier ministre de la province de Nouvelle-Ecosse pour inciter ses concitoyens à lutter contre le coronavirus a fait florès au Canada, où elle a inspiré rockeurs, brasseurs et fabricants de vêtements.

Exaspéré par les gens qui continuent d'ignorer les mesures de santé publique en se réunissant sur les plages ou dans des soirées, le Premier ministre libéral Stephen McNeil a lâché au début du mois cette petite phrase, lors d'une intervention télévisée: «stay the blazes home».

Le mot «blazes», qui vise à signifier la colère ou l'énervement, est un euphémisme local évoquant «l'enfer», sans aller jusqu'au juron.

La formule a fait le buzz, au point de se retrouver rapidement sur des t-shirts, des maillots, des mugs. Elle a également inspiré une chanson rock au groupe local The Stanfields.

«Restez chez vous, que diable. Pensez au bien commun (...). Si vous voulez aller en ville, rappelez-vous qu'il y a un méchant virus qui rôde», chantent ces derniers.

La formule a également inspiré un brasseur de la capitale Halifax qui a rebaptisé une bière blonde «Stay the blazes home». La boisson se veut «rafraîchissante et sans filtre».

Des entreprises locales ont vendu des milliers de t-shirts et autres vêtements floqués du message, puis réinjecté les sommes perçues dans des banques alimentaires, des centres pour sans-abri ainsi que dans un fonds de secours lié au Covid-19.

Chaussettes, sweats à capuche, sous-vêtements arborant le visage de Stephen McNeil et de sa petite phrase font également partie des meilleures ventes.

«Les gens s'amusent avec cette phrase, et je pense qu'il est acceptable de faire un trait d'humour avec ces mots. Après tout, on a tous besoin d'un peu d'humour maintenant», a déclaré Stephen McNeil. «Néanmoins, il est important que les gens comprennent et écoutent le message derrière les mots».

“Blazes (is) an old-fashioned expression...but in the Maritimes it’s still used as a euphemism for hell...It’s the closest a politician can come to swearing...McNeil...chose his words to resonate w/ #NovaScotians who...responded to...his angry dad moment.” https://t.co/7dg1JGglJn