Le flou continue... Soupçonnée d’avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé ce vendredi 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, épicentre d’une pandémie qui vaut à Pékin une contraction sans précédent de son économie au 1er trimestre.

La mairie de Wuhan a créé la surprise en révisant ses chiffres à la hausse avec 1.290 décès supplémentaires. Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès enregistré dans le pays le plus peuplé du monde.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la ville de 11 millions d’habitants placée sous quarantaine à partir de fin janvier explique qu’au plus fort de l’épidémie, certains patients sont décédés chez eux faute de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux.

Ils n’avaient donc pas été comptabilisés jusqu’à présent dans les statistiques officielles qui ne prennent en compte que les personnes décédées à l’hôpital. Ces nouvelles statistiques font bondir de 50 % le bilan de la seule ville de Wuhan, qui s’inscrit désormais à 3.869 morts.

Depuis son apparition dans la métropole chinoise de Wuhan en décembre 2019, la maladie a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde. Cette annonce chinoise vient renforcer les doutes quant aux bilans officiels des autorités, accusées d’opacité dans leur gestion de la crise.

Le président français Emmanuel Macron a ainsi estimé jeudi qu’il existait des zones d’ombre dans la gestion de l’épidémie par la Chine, déclarant au Financial Times qu’il y avait « manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas ».

