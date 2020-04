Avec la crise qui touche l’économie mondiale, le Fonds monétaire international entre en scène. Le FMI a approuvé jeudi le versement au Pakistan d’une aide d’urgence de 1,386 milliard de dollars pour combattre l’épidémie liée au nouveau coronavirus. « Bien que l’incertitude reste élevée, l’impact économique à court terme du Covid-19 devrait être significatif, et susciter des besoins importants de financements budgétaire et extérieur », souligne l’institution.

The IMF Executive Board today approved US$1.386 billion in emergency financing to support #Pakistan’s efforts to limit the human and economic impact of #COVID19 by increasing health spending, strengthening social programs and supporting hard hit sectors. https://t.co/GXqhUJ8BrK pic.twitter.com/aqJLYO7NBo