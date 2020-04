Il y a, selon lui, «de la lumière au bout du tunnel». Donald Trump a promis de livrer jeudi sa feuille de route pour le redémarrage progressif de l'économie américaine, mise à terre par le coronavirus, et affirmé que les Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, voyaient des signes tangibles de son ralentissement, même si le bilan quotidien a marqué un nouveau record avec près de 2.600 décès en 24 heures.

«La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas», a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne. «Demain sera un très grand jour», a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche, promettant pour jeudi les détails de cette «réouverture de l'économie». «Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que d'autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir avant l'échéance du 1er mai», a-t-il assuré.

