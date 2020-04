Une Coréenne masquée à l'entrée d'un isoloir. — ED JONES / AFP

Prise de température générale, isoloirs spéciaux pour les électeurs fiévreux, bureaux de vote dédiés aux personnes en quarantaine… Les Sud-Coréens et Sud-Coréennes sont sorties mercredi en nombre pour aller élire leurs députés et députées, en dépit de la menace du nouveau coronavirus. La Corée du Sud est un des premiers pays confrontés à l’épidémie qui organise malgré tout des élections nationales, et des mesures drastiques ont été prises pour permettre la tenue du scrutin. Les bureaux de vote ont ouvert à 06h (21h GMT mardi) pour des élections auxquelles 43,9 millions de personnes sont appelées à participer.

Le port du masque est obligatoire pour les électeurs et électrices qui, dans les files d’attente aux abords des bureaux de vote, sont tenus de se tenir au minimum à un mètre les uns des autres. Leur température est prise de façon systématique. Tous et toutes doivent se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique avant d’enfiler des gants en plastique. Ceux et celles qui présentent de la fièvre sont dirigées vers un isoloir spécial qui est désinfecté après chaque utilisation.

Un temps le deuxième foyer mondial

La Corée du Sud a été un des premiers pays massivement touchés par le coronavirus après la Chine, où l’épidémie est apparue. Elle fut même un temps le deuxième plus important foyer de contaminations au monde. Mais elle est parvenue à inverser la tendance grâce à une stratégie de dépistage massif et d’investigation poussée sur les personnes entrées en contact avec les cas confirmés de la maladie.

Les personnes actuellement en quarantaine à domicile auront le droit, si elles ne présentent pas de symptômes, de sortir pour aller voter juste après la fermeture des bureaux à 18h. Elles devront être rentrées chez elles à 19h. Des bureaux de vote dédiés ont par ailleurs été mis en place ce week-end dans huit centres de quarantaine. Mais dans les faits, quiconque est en quarantaine chez lui et présente des symptômes est effectivement privé de son droit de vote.

Les législatives sont souvent considérées en Corée du Sud comme un référendum sur l’action du président, et Moon Jae-in a de grande chance de se voir conforté lors de ce scrutin. Il y a quelques mois, il était la cible de nombreuses critiques en raison du ralentissement économique et de l’enlisement des négociations avec le Nord, dont il était un ardent défenseur. Mais sa cote de popularité, qui était tombée à 41 % d’opinions favorables fin janvier, était à 57 % la semaine dernière, selon Gallup. Une remontée due essentiellement à sa gestion de la crise sanitaire.