Il assure que « Tony » fait un travail formidable mais donne des gages à ceux qui l’attaquent : Donald Trump joue un jeu ambigu avec le Dr Anthony Fauci, véritable star de la cellule de crise coronavirus de la Maison-Blanche.

A plusieurs reprises, cet expert de 79 ans reconnu mondialement a dû, en finesse, recadrer le président des Etats-Unis, rectifier le tir après ses propos approximatifs ou erronés sur les vaccins ou traitements à venir contre le Covid-19. Par moments, Donald Trump, qui a souvent manifesté son mépris pour la science, a laissé poindre une forme d’agacement vis-à-vis de cet immunologiste qui met inlassablement en garde contre les dangers d’un déconfinement trop rapide.

Le ton est monté d’un cran ce week-end lorsque le locataire de la Maison-Blanche a retweeté un message contenant la mention #FireFauci, « Virez Fauci » après des propos de ce dernier semblant critiquer la réponse de la Maison-Blanche.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5