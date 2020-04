Le pape François lors de la messe de Pâques de ce 12 avril 2020. — Andreas Solaro/AP/SIPA

A l’occasion de son message de Pâques dimanche, dans une basilique Saint-Pierre vide, le pape François a adressé ses pensées « à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus », aux « malades, à ceux qui sont morts et aux familles ».

« Que ces frères et sœurs plus faibles, qui peuplent les villes et les périphéries de toutes les parties du monde, ne soient pas laissés seuls », a exhorté le souverain pontife, adressant une pensée particulière pour les « personnes âgées et les personnes seules », « les médecins et les infirmiers », « les forces de l’ordre et les militaires », tous ceux « qui travaillent dans les maisons de santé », ou qui « vivent dans les casernes et dans les prisons ».

Annulant la dette des pays pauvres

Le pape a également exprimé son souhait « que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens » et appelé à la solidarité internationale « en réduisant, si non carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres ». François a aussi répété son appel à «un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde ».

« Ce n’est pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer des armes, dépensant des capitaux énormes qui devraient être utilisés pour soigner les personnes et sauver des vies », a-t-il affirmé dans ce message du chef spirituel d'1,3 milliard de catholiques, diffusé en direct dans le monde entier. Le pape a notamment évoqué le Yémen et la Syrie, mais aussi l’Irak, le Liban, le conflit israélo-palestinien, l’est de l’Ukraine, « les attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes » en Afrique, le drame des migrants et la situation humanitaire dans le nord du Mozambique. Il a aussi souhaité que « des solutions concrètes et immédiates » soient trouvées au Venezuela, « pour accorder l’aide internationale à la population ».

Un esprit de solidarité en Europe

Il a choisi de lancer un appel spécifique à l’Europe qui doit retrouver « un esprit concret de solidarité qui lui a permis de dépasser les rivalités du passé », notamment après la Seconde Guerre mondiale. Face à la pandémie mondiale qui frappe durement des pays comme l’Italie, l’Espagne ou la France, il faut avoir recours « à des solutions innovantes » et oublier « les égoïsmes ».

Même si elle s’est mise d’accord sur un fonds de 500 milliards d’euros, l’Union européenne est apparue divisée sur la réponse à apporter aux conséquences économiques de la pandémie. Les pays du sud, derrière l’Italie et l’Espagne, souhaitent la mise en place d’un système de mutualisation de la dette que refuse le nord, notamment l’Allemagne et les Pays-Bas.