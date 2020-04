Les écoles publiques de New York, épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, resteront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire, a annoncé ce samedi le maire Bill de Blasio, mais le gouverneur de l’Etat Andrew Cuomo a rapidement répliqué qu’il était seul décisionnaire sur cette question.

« Cette décision n’a rien de facile », a dit Bill de Blasio lors d’une conférence de presse dans la matinée. Mais « cela nous aidera clairement à sauver des vies ». Toutefois, en milieu de journée, Andrew Cuomo a affirmé qu’il avait seul l'« autorité légale » pour prendre cette décision.

« Vous ne pouvez pas prendre une décision uniquement pour la ville de New York, sans coordination avec la région métropolitaine, parce que tout marche ensemble », a expliqué le gouverneur lors de son point presse. Andrew Cuomo a assuré comprendre la position du maire. « Il veut fermer (les écoles) jusqu’en juin, et nous pourrions le faire, mais nous allons le faire en coordination avec les autres villes », a-t-il dit.

Freddi Goldstein, une porte-parole de Bill de Blasio, a noté sur Twitter que les deux responsables, rivaux de longue date au sein du parti démocrate, s’étaient déjà opposés sur la question du confinement de la population. « Nous avions raison à l’époque et nous avons raison aujourd’hui », a-t-elle affirmé, assurant : « les écoles resteront fermées ».

The Governor's reaction to us keeping schools closed is reminiscent of how he reacted when the Mayor called for a shelter in place. We were right then and we're right now.



Schools will remain closed, just like how we eventually - days later - moved to a shelter in place model.