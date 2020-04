Une Californienne a été arrêtée pour avoir léché 1.800 dollars de nourriture et autres marchandises dans un supermarché, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

Les policiers avaient été appelés par un magasin de South Lake Tahoe, à la frontière avec le Nevada, car « une cliente léchait des produits alimentaires » en pleine pandémie de coronavirus, a expliqué à l’AFP Chris Fiore, porte-parole de la police locale.

Woman Suspected Of Licking Groceries In South Lake Tahoe; $1,800 In Items Thrown Out https://t.co/YLdKh9mwgy pic.twitter.com/x4D8ktrQ8k