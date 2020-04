Coronavirus EN DIRECT : Le confinement prolongé au-delà du 15 avril… Emmanuel Macron s’adressera aux Français lundi soir…

7h22 : Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce jeudi

Après des semaines de divisions, notamment sino-américaines, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit pour la première fois jeudi pour discuter du Covid-19. Cette réunion par visioconférence et à huis clos, prévue à 21 heures, heure française, avait été demandée la semaine dernière par neuf des dix membres non permanents emmenés par l’Allemagne, excédés de la paralysie du Conseil face à une crise mondiale sans précédent. Lors de la session, le secrétaire général de l’ONU devait se focaliser sur les effets de la pandémie dans les pays et missions de paix à l’agenda du Conseil.

Deux projets de texte concurrents sont en débat : le premier, initié par la Tunisie, est porté par les dix non-permanents. Il demande « une action internationale urgente, coordonnée et unie pour limiter l’impact du Covid-19 » et « appelle à un cessez-le-feu mondial immédiat pour permettre une réponse humanitaire adéquate ». Le deuxième, centré sur un soutien à une « cessation des hostilités » réclamée en mars par le patron de l’ONU pour faciliter la lutte contre la pandémie et sur une « pause humanitaire », est proposé par la France.