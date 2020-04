Coronavirus EN DIRECT : Le PIB français plonge de 6%... Pire bilan journalier mondial aux Etats-Unis...

8h10 : Les mesures de durcissement du confinement se multiplient à travers la France

Outre l’interdiction de sortir courir à Paris entre 10h et 19h, il est désormais interdit de cracher, d’abandonner des masques ou des gants ou encore éternuer sans se couvrir le visage à Marcq-en-Baroeul (Nord). En Guadeloupe, le préfet a pris un arrêté qui restreint la liberté de circuler, d'aller et venir et de commerce sur l'ensemble de l'archipel pour le week-end pascal. Enfin, à Sceaux (Hauts-de-Seine), le maire UDI Philippe Laurent a annoncé lundi avoir pris un arrêté obligeant les habitants de plus de dix ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir.