7h50 : Alerte bonne nouvelle musicale

Ça va se déhancher très fort dans les salons. La bonne nouvelle du jour nous vient de Radio Nova. La station musicale et alternative a annoncé le lancement ce lundi d’une « internationale des radios confinées ». Les membres proposeront chaque soir sur leurs ondes une émission réalisée par l’une des stations participant à ce réseau, qui s’étend de Bologne à Johannesburg et de Séoul à Los Angeles.

On ferme les portes, mais on ouvre en grand nos cœurs, nos oreilles et nos ondes à nos consœurs FM du monde entier.



Dès lundi "Greetings from home" arrive sur Nova 📻🎙️🌍 https://t.co/0WqiGf4BEw