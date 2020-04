Oui, c'est plutôt moche — LUCA BRUNO/AP/SIPA

Entre les Ronaldo, le débat fait rage. A ma droite, Ronaldo Luis Nazario de Lima, le Brésilien, « R9 », ce monstre offensif gâché par les blessures et un genou en carton-mousse, qui aura quand même eu le temps de soulever deux Coupes du monde et de planter 15 pions dans la compétition reine. A ma gauche, Cristiano Ronaldo, CR7 pour les intimes, sans Coupe du monde mais qui peut se consoler avec ses tablettes de chocolat, ses cinq Ligues des champions pour autant de Ballon d'or, et une régularité sur le long terme que le Brésilien n’a jamais eu.

Chacun ira donc de sa préférence dans ce débat aussi éternel que creux, qui rappellent les joutes les plus épiques entre pain au chocolat versus chocolatine, Son Goku et Vegeta, ou bien sûr Salamèche/Bulbizarre/Carapuce (notre avis : CR7, chocolatine, Vegeta et Carapuce). Mais même les plus grands fans de « R9 » ne pourront lui remettre le trophée capillaire. Face aux cheveux toujours saillants et beaux de Cristiano, la coupe immonde du Brésilien, notamment en 2002, ne peut que s’incliner, vaincu par les effets de gels, de mèches blondes ou de crinière soignée du Portugais.

C’est de cette confusion qu’a jouée un père de famille. Alors que son mioche lui demandait de lui faire la même coupe de cheveux que CR7, sans doute privé de coiffeur à gauche du confinement, le fieffé parent s’est amusé à lui couper les tiffs façon Brazil 2002. Un résultat très joga bonito mais pas très esthétique, vous en conviendrez dans la vidéo ci-dessus.