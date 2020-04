8 h 22 : Direction la Bretagne pour des malades franciliens et franciliennes

De nouveaux patients et patientes franciliennes atteintes du Covid-19 seront transférées aujourd’hui à bord de deux trains médicalisés en Bretagne, a-t-on appris dans un communiqué de l’Agence régionale de santé de Bretagne. « Après avoir accueilli le 25 mars six patients du Haut-Rhin et le 1er avril, 36 patients d’Ile-de-France, plusieurs dizaines de patients franciliens seront transférés en Bretagne », explique l’ARS.

Deux trains sanitaires seront mobilisés. « Le premier train assurera le transport de patients à destination de Vannes, de Lorient et de Quimper. Le second train permettra le transfert de patients répartis entre Rennes, Saint-Malo, Morlaix et Brest », précise l’ARS.