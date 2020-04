Coronavirus EN DIRECT : Les contrôles renforcés, ce vendredi, pour « dissuader les départs en vacances »…

7h31 : Au Panama, des jours de sortie distincts pour hommes et femmes

Une moitié de la semaine, seuls les hommes peuvent sortir faire des courses. L’autre, c’est au tour des femmes. Le Panama vient de mettre en place cette mesure insolite pour combattre la pandémie de coronavirus. Jusqu’à présent, le Panama avait fermé ses frontières, suspendu les classes, interdit l’entrée aux étrangers et mis en place un confinement obligatoire, avec des sorties limitées à deux heures par jour pour les achats essentiels. Mais sans distinction de sexe.

Désormais, les hommes sont autorisés à quitter leur domicile pour se rendre au supermarché ou à la pharmacie le mardi, le jeudi et le samedi, tandis que les femmes peuvent le faire le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le dimanche, personne ne sort, sans exception.