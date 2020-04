Coronavirus EN DIRECT : L’épidémie, en hausse « exponentielle », a fait 5.000 morts aux Etats-Unis, dont un bébé de six semaines…

7h18 : Un couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique

Un couvre-feu, entre 20 heures et 5 heures, a été instauré en Martinique et en Guadeloupe mercredi soir, pour faire respecter les mesures de confinement, ont annoncé les préfets des deux départements. « Les regroupements en fin de journée me préoccupent le plus », a déclaré lors d’une conférence de presse le préfet de Martinique Stanislas Cazelle, qui a aussi décidé de « fermer tous les commerces alimentaires au plus tard à 19h ».

Avec 128 cas avérés lundi soir, 15 personnes en réanimation et 3 décès, la Martinique est « durement frappée » et « connaît chaque jour une aggravation » du bilan sanitaire lié au coronavirus, a déploré le préfet. La Guadeloupe, elle, recense au 1er avril 125 cas confirmés, dont 14 patients en réanimation et 6 décès.